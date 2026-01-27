La ingeniosa forma en que una estadounidense usó banderas de México para distraer a agentes del ICE Aumenta la represión en EU; ciudadanos boicotean la patrulla fronteriza y Amnistía Internacional alerta sobre riesgos para otros grupos. (@xavigonzafwga)

Cada vez más ciudadanos norteamericanos inconformes con la política antimigrante impulsada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, buscan formas de apoyar a la comunidad migrante y encuentran métodos ingeniosos para distraer y atrasar las revisiones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En medio del caos generado por el aumento de asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses, así como la captura y repatriación de personas migrantes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, algunos ciudadanos buscan boicotear dichas operaciones.

Tal es el caso de una joven que se viralizó en un video donde muestra cómo utilizar imanes con la bandera mexicana con la intención de que las unidades del ICE la detengan y revisen su estatus migratorio.

Al tratarse de una ciudadana estadounidense, la intención es distraer la atención de los elementos de la patrulla fronteriza, haciéndoles perder tiempo, y de esta manera, beneficiar a la comunidad migrante.

¿Qué hizo la ciudadana estadounidense para distraer y atrasar las redadas del ICE?

“Trying to waste ICE’s time” (“Tratando de hacer perder el tiempo a ICE”) es el título de un video creado para boicotear a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Time to try and make trouble for ICE” (“Es momento de intentar causar problemas a ICE”), dice la joven estadounidense frente a la cámara mientras abre un paquete de Amazon con un par de imanes, parte de su plan para retrasar las detenciones migratorias.

En medio de las protestas contra el ICE, y como muestra del activismo promigrante en Estados Unidos, la protagonista coloca los imanes con la bandera mexicana y dice “here we go” (“aquí vamos”).

Posteriormente, pega uno a la puerta de su camioneta y comenta “pull me over now” (“Deténme ahora”), frase usada a veces de forma provocadora y sarcástica, dirigida a la policía estadounidense en contexto de tránsito.

El video ha superado 3.2 millones de visualizaciones en X, con 117 mil “me gusta” y 8.3 mil compartidos. La comunidad latina ha aplaudido la acción, destacando comentarios de respeto y fraternidad, como “Gringa, hermana, ya eres mexicana” y “Es humanidad, un valor que muchos solo han escuchado”.

Ahora algunos estadounidenses están poniendo imanes de la bandera MEXICANA en sus autos, en un intento de hacer perder el tiempo a los agentes de ICE al ser detenidos. pic.twitter.com/xtDlGf8ggW — XAVIER (@xavigonzafwga) January 21, 2026

Sin embargo, otro sector, principalmente estadounidense, advierte que estas acciones podrían ser peligrosas frente a la vigilancia del ICE y la política antimigrante instaurada por Donald Trump.

Amnistía Internacional alerta sobre tácticas de represión del ICE que podrían afectar a más sectores de la población

De acuerdo con Amanda Klasing, directora de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional (AI), “la transformación de medidas de control migratorio a una operación tipo paramilitar está probando tácticas que pueden ser empleadas contra otros sectores de la población”.

Además, la directora de AI aseguró que: “El sistema de aplicación de medidas de migración combina amplia discreción, velocidad, temor y deshumanización, condiciones que facilitan normalizar prácticas como la aplicación de ley masiva, redadas militarizadas, detención a gran escala, vigilancia y expulsiones sumarias”.





La estrategia antimigrante de Trump: datos oficiales sobre deportaciones y redadas

Según información de La Jornada, durante el primer año de la administración Trump se reportaron oficialmente 270 mil personas en la frontera, de las cuales 40 mil aceptaron autodeportarse.

Datos de The New York Times indican que, de un total de 540 mil migrantes deportados, 43% fueron enviados a México, 49% a países de América del Sur y Centroamérica, incluido El Salvador y las Mega cárceles de Bukele, cómo forma de castigo y 7% a países de Europa, Asia y África.

La táctica de Trump al demonizar a personas de países del centro y sur global, cuyo origen contradice la protección de lo “blanco y cristiano” que defiende su gobierno, se ha llevado a cabo mediante una narrativa de normalización de la violencia en pro de los intereses del mandatario.

De manera contradictoria, pero lógica en su discurso, únicamente, los inmigrantes ultrarricos han sido bien recibidos en la Casa Blanca, resultado de una política racista y xenófoba que intenta modificar la idea de “un país de migrantes”, para justificar la escalada de violencia, incluso en contra de sus propios ciudadanos, de acuerdo a La Jornada.