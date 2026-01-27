TikTok de EU presenta fallos técnicos tras acusasiones de censura política

TikTok en EU La sede de TikTok en Los Ángeles, en Culver City, California. (EFE)

La versión estadounidense de TikTok alegó haber sufrido “un corte de energía en uno de los centros de datos” del país que provocó problemas técnicos en el funcionamiento de la aplicación después de que varios usuarios denunciaran censura por motivos políticos al ver que no podían enviar mensajes con la palabra “Epstein” o que algunos videos críticos con Donald Trump, eran silenciados.

“Seguimos trabajando para resolver un problema importante de infraestructura provocado por un corte de energía en uno de nuestros centros de datos asociados en Estados Unidos. Aunque la red ya se ha restablecido, el corte provocó un fallo en cadena de los sistemas que estamos tratando de resolver junto con nuestro socio del centro de datos”, indicó la versión estadounidense de la plataforma en un comunicado.

Censura de posturas políticas

En las últimas horas, decenas de usuarios han denunciado que la aplicación estaba censurando algunas posiciones políticas.

Multiples usuarios compartieron en X imágenes que mostraban que al enviar un mensaje que contuviera la palabra “Epstein” daba error.

La publicación de los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein ha sido uno de los momentos políticos que más ha amenazado a Trump en este segundo año de mandato.

El líder republicano sale en algunas fotos junto al pederasta, ya que tuvieron una relación de amistad, pero niega tener nada que ver con los cargos que pesan sobre Epstein, que se suicidó en prisión a la espera de un juicio por abusos sexuales y tráfico de menores.

El gobernador de California, Gavin Newson, aseguró que ha pedido al Departamento de Justicia del estado que revise la conducta de la aplicación tras afirmar que su oficina recibió “informes, y casos confirmados de forma independiente, de contenido suprimido crítico con el presidente Trump”.

Por su parte, el periodista David Leavitt denunció que algunos de sus vídeos críticos con la Administración Trump y los agentes de ICE habían sido marcados como “no elegibles para recomendar”.

La semana pasada, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, vendió la mayoría de sus operaciones en EU a un consorcio formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, tras meses de una larga disputa legal y para garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

“Ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses. Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden”, publicó Trump en su red Truth Social. (Con información de EFE)