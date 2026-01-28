Agentes implicados en la muerte de Pretti en Minneapolis son puestos en licencia administrativa

Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años asesinado por ICE (@muhiremunana1/X)

Los agentes federales que participaron en el tiroteo del sábado contra Alex Pretti en Minneapolis han sido puestos en licencia administrativa, según informó este miércoles la cadena FOX citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en la muerte del enfermero de 37 años, fueron puestos en licencia administrativa como parte del protocolo regular del DHS tras un tiroteo, confirmó el reportero de FOX, Bill Melugin en cuenta de X.

No se sabe cuántos agentes han sido puestos en licencia. En videos tomados por testigos en el momento del tiroteo se puede observar hasta ocho agentes enmascarados.

Este martes trascendió que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que se murió el enfermero en Minneapolis el pasado sábado, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso.

El informe inicial, revisado y citado por CNN y CBS, explica que los agentes de CBP estaban forcejeando con Pretti cunado un agente gritó “¡Tiene un arma!“.

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti”, precisa el documento citado por la CNN.

No obstante, no especifica si las balas disparadas por ambos agentes impactaron en el enfermero que se encontraba en el suelo.

Pretti recibió una decena de disparos a quemarropa la mañana del sábado pasado, cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.

El documento explica que “después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti.

En los videos tomados por testigos se puede observar que el arma fue retirada de la cintura del enfermero, que se encontraba en el suelo, antes de que los agentes lo mataran a tiros.

La víctima nunca empuñó el arma o intentó sacarla, según se aprecia en las imágenes de varios videos.

Inicialmente, el DHS comentó que Pretti “se acercó” a los agentes con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo con un comunicado entregado el sábado.

Pero el informe de la CBP al Congreso no afirma que la víctima intentara sacar su arma de fuego, de la que tenía permiso para cargar.

Además, explica los momentos previos a la muerte de Pretti, cuando los agentes del CBP que realizaban un operativo fueron “abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos”.

Un agente ordenó a las mujeres que “se apartaran de la carretera” y fue entonces cuando los agentes se encontraron por primera vez con la víctima, quien estaba grabando con su celular el suceso.

Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero quiso ayudar a una de las mujeres que fue empujada cunado fue confrontado por los agentes migratorios.

La muerte de Alex Pretti desató una ola de protestas por todo el país que ya obligaron a la Administración Trump retirar del operativo en Minneapolis a Gregory Bovino, designado como “comandante general” de la Patrulla Fronteriza y fue regresado a su antiguo puesto en El Centro, California. (Con información de EFE)