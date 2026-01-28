Israel exige ante la ONU el desarme total de Hamás; arremete contra programa nuclear iraní

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon (EFE/Sarah Yenesel)

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, exigió este miércoles en el Consejo de Seguridad el desarme total de Hamás para avanzar en la segunda fase del plan de paz en Gaza y advirtió además contra el programa nuclear de Irán.

“La segunda fase (del acuerdo de paz) está redactada y estructurada. Sin embargo, sigue habiendo un obstáculo: el desarme de Hamás”, aseguró Danon en una sesión del Consejo sobre la situación en Medio Oriente, incluida la cuestión palestina.

Según el embajador, la decisión ahora “recae en Hamás”, pues si el grupo acepta su desarme total se podrá avanzar en la aplicación de esta segunda fase.

Esta nueva etapa contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Durante el Consejo de Seguridad, el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, indicó que este comité restablecerá los servicios esenciales en Gaza e impulsará la economía siempre y cuando el grupo islamista y otras agrupaciones militantes depongan sus armas.

El estadounidense destacó que tanto el comité como los miembros que formarán parte de la Junta de Paz propuesta por Trump presionarán a Hamás para que “cumpla su compromiso y se desarme”.

“Toda la infraestructura militar terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, será destruida y no se reconstruirá”, precisó.

Por su parte, el representante de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, agregó que cualquier aplicación de planes de paz debe respetar el derecho “inalienable” del pueblo palestino a la autodeterminación.

“No debe haber medidas administrativas o legales que afiancen la división y la ocupación en lugar de ponerles fin”, comentó.

Asimismo, recordó que Israel ha violado el alto al fuego acordado en la Franja muchas veces y que la menos 500 palestinos han muerto desde que el cese de hostilidades entró en vigor.

Más allá de la situación en Gaza, Danon arremetió contra Irán y advirtió que “el régimen más extremista del mundo nunca debe obtener el arma más peligrosa del mundo”, en referencia al programa nuclear de la nación persa. (Con información de EFE)