¡Lista para atacar como en Venezuela!, flota de EU enviada a Irán, asegura Trump

Flota Estadounidense enviada a Irán Trump advierte a Irán con una flota naval y exige un acuerdo nuclear

Donald Trump, presidentes de los Estados Unidos, lanzó una advertencia directa a Irán, asegurando que la flota naval que ordenó enviar a la región está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”, al tiempo que urgió al gobierno iraní a sentarse a negociar un acuerdo nuclear que calificó como justo y equitativo.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario comparó esta movilización militar con la operación realizada anteriormente en Venezuela y subrayó que el despliegue actual es incluso mayor, en su mensaje, insistió en que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando y reiteró su exigencia de que Irán renuncie de manera definitiva a cualquier desarrollo de armas nucleares.

Amenazas con ataques iguales a la Operación Martillo de Medianoche

Trump recordó que en el pasado ya advirtió a Irán sobre las consecuencias de no negociar y mencionó la llamada Operación Martillo de Medianoche, un ataque estadounidense ocurrido en junio de 2025 durante la guerra de doce días iniciada por Israel contra ese país, según el presidente, ese episodio dejó una fuerte destrucción en territorio iraní y advirtió que un nuevo enfrentamiento podría ser todavía más grave.

El mesan je del mandatario se dio luego de que una flota de la Armada de Estados Unidos llegara a Medio Oriente, tras una orden emitida por Trump después de las protestas que se registraron en Irán desde finales de diciembre de 2025, aunque esas manifestaciones, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron reprimidas de forma violenta y ya no se reportan movilizaciones relevantes, el despliegue militar se mantuvo.

De acuerdo con Trump, el contingente naval, encabezado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, avanza con rapidez, determinación y entusiasmo y está listo para actuar si la situación lo requiere; incluso afirmó que esta flota supera en tamaño a la utilizada en la operación que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa a inicios de enero.

Desde Teherán, el gobierno iraní respondió que considera más probable un escenario de confrontación militar que una negociación con Estados Unidos, tras el aumento de tensiones provocado por el envío de la flota estadounidense a la región, lo que mantiene el conflicto en un punto de alta incertidumbre.