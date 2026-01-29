“Batman” encara a autoridades por posible operativo de ICE en el Super Bowl Aumentan protestas y tensión por operativos migratorios en EU. (La crónica - Efe )

Este 27 de enero, un hombre disfrazado como Batman arremetió contra autoridades locales durante una sesión del consejo municipal de Santa Clara, California, debido a una posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Super Bowl de este año.

El sujeto encaró a las autoridades municipales, e insistió en la necesidad de frenar las redadas, señalando que la escalada de violencia ha impactado a distintos sectores por la política antinmigrante, del gobierno de Donald Trump, “Tienen que hacer algo antes de que muera más gente”, dijo el hombre personificado como el Caballero de la Noche.





Hombre disfrazado de Batman expresa: “La gente está muriendo en nuestras calles”

“La gente está muriendo todos los días en este país porque permitimos que este gobierno federal camine sobre ti”, expresó al encarar al gobierno de Santa Clara, California, por permitir la presencia del Servicio de Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la edición número 60 del Super Bowl.

El Súper Tazón tendrá sede en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, cuando las Águilas de Filadelfia y los Patriotas se disputen el campeonato de la NFL.

Al respecto, el hombre sin identificar expresó: “Has tenido meses para prepararte para este evento”, dirigiéndose a las autoridades de la localidad sede del Super Bowl.

Finalmente, después de llamar cobardes a dichas autoridades, solicitó que aún era posible evitar la “presencia de cientos de hombres enmascarados” en las calles de Santa Clara, California, y mostró un documento para detener la presencia de ICE en esa localidad, con el objetivo de evitar que “sigan matando gente”, declaro en plena sesión municipal en California.





ICE en Estados Unidos: protestas y tensión por operativos migratorios

En los últimos meses, organizaciones civiles y colectivos migrantes han intensificado protestas contra los operativos de ICE en distintas ciudades de Estados Unidos, denunciando detenciones masivas y el aumento de enfrentamientos durante redadas. Estas movilizaciones han ganado visibilidad en eventos públicos de alto perfil.

La discusión se ha trasladado a gobiernos locales, donde autoridades enfrentan presión social para limitar la cooperación con agencias federales migratorias, en medio de un clima de polarización política y preocupación por el impacto humanitario de estas acciones.