Congresistas avisan a México de “consecuencias en el T-MEC” si sigue ayudando a Cuba

Amenaza El congresista Mario Díaz-Balart habla durante una rueda de prensa este jueves, en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, Florida (Alberto Boal/EFE)

El lobby anticubano de Florida presiente que el fin del régimen castrista está más cerca que nunca y no está dispuesto a que nadie lo impida, empezando por la que ven como el principal obstáculo: Claudia Sheinbaum.

“El fin del régimen cubano está más cerca que nunca”, aseguraron los congresistas de origen cubano, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, en una rueda de prensa en la que advirtieron veladamente que, si la mandataria mexicana insiste en seguir ayudando al gobierno de Miguel Díaz-Canel podrían usar como herramienta de presión-chantaje la renegociación del T-MEC en julio.

En concreto, los dos legisladores exigieron a Sheinbaum que frene el envío de petróleo y cualquier otra asistencia humanitaria a la isla, al igual que debe dejar de financiar al gobierno de Díaz-Canel, mediante la contratación de médicos cubanos.

“Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que iba a seguir enviando petróleo por razones humanitarias. No hay razones más humanitarias que parar el régimen, matar el régimen”, sentenció Giménez.

También alertaron de posibles revocaciones de visados para funcionarios mexicanos por los acuerdos para contratar médicos cubanos en el sistema de salud pública de México.

“Vamos a presionarlos, sea a Europa sea a México, para que esos que están ayudando a ese régimen se den cuenta de que no solamente no lo vamos a aceptar, pero que va a haber consecuencias por lo que están haciendo, tratando de ayudar a ese régimen”, avisó Díaz-Balart.

Motivados por el ataque en Caracas

Los legisladores del sur de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, elevaron sus demandas motivados por la operación estadounidense en Caracas que el 3 de enero derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Primero empezamos con el arresto de Maduro y yo estoy seguro de que ahora estamos en el paso para la libertad en Venezuela, tenemos que llegar al mismo paso en Cuba, no va a ser fácil, cuando se caiga este régimen, llegar a la democracia, pero es un paso que tenemos que tomar”, consideró Giménez.

Los congresistas resaltaron la influencia del secretario de Estado, el también floridano Marco Rubio, quien este miércoles expresó al Senado que a la Administración de Trump le “encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

Además de México, los representantes de Miami demandaron a la Unión Europea que suspenda el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, y solicitaron a la Administración de Trump que prohibiera todos tipo de viajes y el envío de remesas a la isla “y sabemos que hay algunas otras medidas de presión que los Estados Unidos pueden tomar y se van a tomar”.

La amenaza de los legisladores de origen cubanos coincide con las declaraciones de Trump sobre la llamada que sostuvo horas antes con la mandataria mexicana, a la que calificó de “maravillosa e inteligente”.