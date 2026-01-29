Ganó la lotería y creo una red de narcotráfico: británico recibe 16 años de cárcel

Gana la lotería y termina en prisión John Eric Spiby de 80 años fue sentenciado a 16 años de prisión en Reino Unido tras. Comprobarse que encabezaba una organización criminal

Un hombre británico de 80 años que se hizo millonario tras ganar la lotería fue condenado a 16 años de prisión por encabezar una red de narcotráfico que operó durante al menos dos años en el noroeste de Inglaterra, informaron medios locales este jueves.

El sentenciado es John Eric Spiby, quien en 2010 obtuvo un premio de 2.4 millones de libras, a pesar de ello, las autoridades acreditaron que continuó involucrado en actividades criminales incluso en una etapa en la que, según el tribunal, debería haber estado retirado.

El grupo realizaba operaciones criminales de gran escala

De acuerdo con la investigación, Spiby formaba parte de una organización de crimen organizado junto con su hijo y otros dos individuos. El grupo se dedicó, entre 2020 y 2022, a la fabricación y distribución de pastillas de etizolam que eran vendidas como si se tratara de diazepam, conocido comercialmente como Valium.

Las drogas se producían en instalaciones ubicadas en una zona considerada rural y tranquila de Wigan, dentro del Gran Mánchester, donde el grupo instaló maquinaria especializada para operar a escala industrial.

Durante el juicio celebrado en un tribunal de Bolton, la fiscalía detalló que la banda habría puesto en circulación millones de pastillas, vendidas a un precio aproximado de 65 peniques cada una (unidad monetaria fraccionaria de Reino Unido). Las autoridades estiman que las ganancias totales pudieron oscilar entre 56 y 288 millones de libras.

El juez calificó el caso como la mayor operación de producción de este tipo de drogas descubierta hasta ahora por la policía en Reino Unido.

Pruebas del caso

Entre las pruebas presentadas por la acusación destacaron mensajes de texto intercambiados entre los integrantes de la banda. En uno de ellos, Spiby presumía de los beneficios obtenidos y escribía de forma irónica: “Elon y Jeff, tengan cuidado”, en referencia a los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.

También se acreditó que el grupo poseía y traficaba armas de fuego, lo que agravó los cargos en su contra.

Al dictar sentencia, el juez fue directo al señalar que, a pesar de haberse hecho millonario años atrás, Spiby decidió continuar con una vida criminal más allá de lo que habría sido una jubilación normal.

Con la condena impuesta, el tribunal buscó reflejar la magnitud del daño causado por una operación que, según las autoridades, inundó de drogas una amplia región del país durante dos años consecutivos.

(Con información de EFE)