Irán refuerza su arsenal con mil drones en medio de amenazas de EU

Irán

Con la llegada de un portaviones estadounidense a las costas de Irán. la nación sumó mil drones a su arsenal militar como parte de una defensa frente las nuevas amenazas del presidente Donald Trump, quien ha advertido que podría ordenar un ataque si Teherán no accede a sentarse a negociar.

El Ejército iraní informó que los nuevos vehículos aéreos no tripulados fueron desarrollados tomando en cuenta los riesgos de seguridad actuales y las experiencias obtenidas durante la llamada guerra de los 12 días, el conflicto iniciado en junio cuando Israel lanzó una ofensiva contra Irán y Estados Unidos participó con el bombardeo de tres instalaciones nucleares clave.

Durante esos enfrentamientos, Israel atacó de forma constante objetivos militares, civiles y nucleares en territorio iraní, incluida la capital, una ofensiva que dejó más de mil personas muertas, de acuerdo con cifras oficiales iraníes.

Las autoridades militares señalaron que el país ha fortalecido en los últimos años su industria de drones y misiles; tan solo en 2024, Irán presentó un nuevo modelo de dron con un alcance de hasta 2 mil kilómetros, capacidad de vuelo de 24 horas y apto para transportar distintos tipos de municiones y bombas.

Posible intervención militar de EU en Irán

Este anuncio ocurre mientras Irán enfrenta la posibilidad de una intervención militar directa de Estados Unidos. Washington ha desplazado a la región el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, acompañado por tres destructores, que actualmente operan cerca de aguas iraníes.

Trump aseguró recientemente que la flota enviada está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con lo ocurrido en Venezuela.

El mandatario estadounidense ordenó el despliegue naval tras las protestas que estallaron en Irán a finales de diciembre de 2025, manifestaciones que fueron reprimidas de manera violenta por el régimen de la República Islámica.

Teherán sostiene que dichas protestas fueron alentadas por Estados Unidos e Israel. Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos, pero después derivaron en exigencias para poner fin al régimen islámico.

El gobierno iraní cifra en 3 mil 117 las personas fallecidas, mientras que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a 6 mil 126 muertos.