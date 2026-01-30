Rusia advierte que tomará medidas para proteger a sus buques petroleros

Aseguramiento de petrolero por parte del Comando Sur de EU (X)

Rusia advirtió este viernes que tomará todas las medidas “a su alcance” para proteger a sus petroleros, varios de los cuales han sido asegurados en las últimas semanas en aguas internacionales.

“Si se infringen las normas del derecho internacional en relación con barcos bajo nuestra bandera, Rusia adoptará todas las medidas a su alcance para su defensa”, expresó María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, en conferencia de prensa.

Asimismo, denunció que los “ataques a la libertad de navegación son inadmisibles”.

En cuanto a las sanciones occidentales que justificarían la captura de los petroleros pertenecientes a la conocidad como “flota fantasma”, aseguró que “van en contra del derecho internacional y en cualquier caso, no pueden ser base para ejercer jurisdicción en mar abierto y apresar barcos”.

“Las alusiones a las sanciones de la Unión Europea, que los dirigentes franceses califican de forma inventada como internacionales, como fundamento para adoptar medidas coercitivas contra cualquier buque son absolutamente insostenibles”, enfatizó.

Rusia mantuvo una postura muy moderada en elc aso de los barcos apresados por los guardacostas estadounidenses, como ocurrió a principios de año con el “Marinera”, pero la postura fue mucho más firme en el caso del barco de nombre “Grinch” capturado hace más de una semana por los franceses entre Marruecos y España.

Las autoridades occidentales han decidido en los últimos meses extremar la persecución de la flota que Moscú emplea para esquivar las sanciones a sus exportaciones de petróleo, que se han reducido notablemente desde finales del año pasado. (Con información de EFE)