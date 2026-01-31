Jueza federal permite la continuación de redadas migratorias en Minnesota

Agentes detienen a una persona que protesta contra las redadas en Mineápolis, Minesota (EFE/Craig Lassig)

Una jueza federal dio luz verde este sábado a la continuación de las redadas migratorias en Minnesota, donde se han registrado grandes protestas y dos manifestantes murieron por disparos de agentes federales.

La jueza Katherine Menéndez denegó la medida cautelar solicitada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison y por los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul, quienes habían pedido el freno de las redadas al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional violó diversas protecciones constitucionales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión judicial en redes sociales. “Esta es una victoria para la seguridad y el orden público”, precisó.

El Gobierno de Trump lanzó en diciembre la denominada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, estado gobernado por demócratas.

Las redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del estado.

En las protestas, agentes del ICE asesinaron a tiros a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que generó indignación el todo el país norteamericano. (Con información de EFE)