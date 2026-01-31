Seis muertos en Irán tras dos explosiones; autoridades niegan ataques contra el territorio

Explosiones en Irán (@isaacrrr7/x)

Al menos seis personas perdieron la vida este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, las cuales las autoridades atribuyeron a la fuga y acumulación de gas, al rechazar rumores de ataques a objetivos militares.

“Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas en una explosión de gas doméstico en la ciudad de Ahvaz”, informó el vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayatí, según informó la agencia Mehr.

Cuatro de las víctimas mortales eran miembros de una misma familia. Además un niño y una mujer fueron rescatados debajo de los escombros, después de que la explosión destruyera un edificio de cuatro viviendas.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, un estallido en un edificio residencial de ocho plantas provocó la muerte de al menos una persona y dejó 14 heridos, indicó el director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hasanzadeh, expuso la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. El fallecido es un menor de cuatro años.

La televisión estatal mostró imágenes del lugar del estallido y destacó que dos pisos del edificio, unos 10 vehículos y varios comercios resultaron dañados.

El cuerpo de bomberos indicó que las investigaciones preliminares señalan que el accidente se debió a una fuga de gas.

Las autoridades negaron que las explosiones tengan relación con un incidente de seguridad.

Medios iraníes desmintieron informaciones difundidas por varios canales de Telegram sobre el supuesto asesinato del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Alireza Tangsiri, en el estallido de Bandar Abás.

Tasnim calificó esos rumores de “completamente falsos” y comentó que han sido difundidos como parte de “una operación psicológica antiiraní”.

Igualmente, la Armada de la Guardia Revolucionaria negó informaciones sobre ataques con drones contra sus bases en la provincia de Hormozgán, asegurando que ningún edificio afiliado a la fuerza haya sufrido daños.

Estas explosiones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota militar cerca de las aguas iraníes del golfo Pérsico.

Donald Trump ha amenazado con atacar al país persa si no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes. (Con información de EFE)