Laura Fernández y su mano dura contra el crimen gana las elecciones en Costa Rica

Elecciones en Costa Rica Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, anunció un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república" (Jeffrey Arguedas/EFE)

Laura Fernández, de 39 años, será la próxima presidenta de Costa Rica tras obtener un contundente triunfo en primera vuelta en las elecciones generales celebradas este domingo. Además, la candidata oficialista venció también a un viejo fantasma que arrastra una de las democracias más estables de la región: el abstencionismo.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40% de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32.12% de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La alta participación electoral en los comicios presidenciales, que ha rondado el 66%, muestra la movilización de un electorado que le ha dado una segunda oportunidad al proyecto político del presidente populistaRodrigo Chaves, quien por mandato constitucional no puede reelegirse, pero apoyó activamente la campaña de su exministra y discípula ideológica, cada vez más cercana al modelo que impuso Nayib Bukele en El Salvador de tolerancia cero contra el crimen.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como “heredera” del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país.

Durante la campaña Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras. Además, prometió construir una megacárcel similar a la que levantó Bukele en El Salvador.

Bukele, el primero en felicitar

No es casualidad que Bukele haya sido el primer mandatario en felicitar a Fernández por su triunfo. “Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, dijo el mandatario salvadoreño.