Chile presenta candidatura de Bachelet a dirigir la ONU con el apoyo de Sheinbaum y Lula

Chile El presidente de Chile, Gabriel Boric, presenta la candidatura de Michelle Bachelet, flanqueado por la embajadora de México en Santiago, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, y el embajador brasileño, Paulo Pacheco (Presidencia de Chile/EFE)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. De lograrlo, sería la única mujer en lograrlo en los 80 años de existencia de la organización mundial.

Boric, que dejará el poder el próximo 11 de marzo, indicó que la que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la Presidencia chilena ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, “los dos países más poblados de América Latina”, resaltó, y los dos grandes bastiones de la izquierda democrática, frente al avance imparable de la derecha en la región.

Bachelet y Boric comparten ideología izquierdista, al igual que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo brasileño, Lula da Silva.

“Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda, junto a la exmandataria socialista, de 74 años.

Durante la presentación de Bachelet, Boric estuvo flanqueado por los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Laura Beatriz Moreno, respectivamente.

El sistema internacional, agregó Boric, “puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

“Cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en un momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida", agregó el mandatario.

Bachelet agradece apoyo de Brasil y México

Bachelet, por su parte, agradeció el apoyo de Brasil y México y declaró que el apoyo de tres países a una candidatura común “es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina”.

“Para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común en un contexto de crisis, múltiples conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados", añadió.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar, previsiblemente entre septiembre y octubre de este año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.

Kast se resiste

Quien se resiste a dar su apoyo es el próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien este lunes deja en el aire que no decidirá si apoya la candidatura de su compatriota Bachelet (y adversaria ideológica) hasta que tome posesión de su cargo, dentro de poco más de un mes.

“No me voy a pronunciar sobre esta candidatura hasta después de jurar como presidente”, indicó el abogado ultracatólico en declaraciones a los medios.

Se da la circunstancia de que Kast es un declarado admirador de Pinochet, bajo cuya dictadura fue encarcelada Bachelet. El padre de la dos veces presidenta chilena, Alberto Bachelet, era general de la Fuerza Aérea de Chile y se mantuvo leal al gobierno de Salvador Allende tras el golpe militar de 1973. Fue arrestado por sus compañeros de armas y encarcelado en la Academia de Guerra Aérea, donde sufrió torturas y malos tratos. Murió el 12 de marzo de 1974 en una prisión pinochetista.

Primera directora de ONU Mujeres

Médica de 74 años, Bachelet fue la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y lideró el país en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018).

Además fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más recientemente, ejerció como Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).