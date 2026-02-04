Cadena perpetua para Ryan Routh por intentar asesinar a Trump en Florida en 2024

Ryan Routh Jueza federal sentenció a cadena perpetua por el intento de asesinato de Donald Trump en 2024

Ryan Routh pasará el resto de su vida en prisión luego de que una jueza federal de Estados Unidos lo sancionó a cadena perpetua por haber intentado asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024, cuando el republicano aún era candidato presidencial. El ataque ocurrió en un campo de golf de Florida y fue considerado el segundo intento contra la vida del hoy presidente en ese proceso electoral.

La sentencia fue dictada por la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, en una audiencia realizada en Fort Pierce; además de la cadena perpetua, Routh recibió una pena adicional de 84 meses de prisión. Durante la sesión, la magistrada se refirió al acusado como una persona “malvada”, una frase que, de acuerdo con el alguacil del condado de Martin, John Budensiek, resumió la gravedad de los hechos.

Intento de asesinato contra Trump en 2024

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2024, cunado Routh, trabajador de la construcción originario de Carolina del Norte, fue detenido en un campo de golf propiedad de Trump, donde un agente del Servicio Secreto lo detectó escondido entre arbustos con un rifle semiautomático, a solo dos meses de las elecciones presidenciales.

Un jurado federal lo declaró culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con el ataque, entre ellos: intento de asesinato, posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento -agresión a un agente federal-, portación de armas y tener un rifle con el número de serie borrado.

Durante el proceso judicial, Routh decidió representarse a sí mismo en varias etapas del juicio, asegurando que no tenía la intención de matar a nadie y llegó a hacer referencias a figuras históricas como Adolf Hitler, lo que atrajo aún más atención mediática al caso.

Defensa de Ryan Routh presentara apelación

Tras darse a conocer la sentencia, su abajado, Martin Roth, anunció que presentará una apelación; explicó que no está de acuerdo con la aplicación del agravante de terrorismo y consideró relevante la edad de su cliente, quien tiene 60 años. “Pienso que la jueza aplicó equivocadamente ese agravante, y ese será el punto central de la apelación”, declaró.

el defensor también señalo que, al tratarse de una condena federal, Routh no tendrá posibilidad de salir de prisión, detallando que la hermana del sentenciado estuvo presente en la audiencia y tomó la decisión judicial “de buena manera”.

Roth también describió a Routh como una “persona excepcional”, al recordar que participó como voluntario en Ucrania durante la invasión rusa, que intentó apoyar la defensa de Taiwán frente a China y que buscó reclutar soldados afganos entrenados por la OTAN.

El ataque por el que fue condenado ocurrió meses después de otro episodio que marcó la campaña presidencial de Trump. En julio de 2024, el entonces candidato sobrevivió a un atentado a balazos durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde el agresor fue abatido por las autoridades