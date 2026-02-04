Irán anuncia negociaciones nucleares con Estados Unidos este viernes en Omán

Rebelión iraní Exiliados iraníes en Londres agradecen a Trump y piden el regreso del hijo del shah derrocado (TOLGA AKMEN/EFE)

Irán anunció este miércoles que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos este viernes en Omán, que se celebrarán bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, quien desplazó una flota militar a aguas Arábigas, cerca del país.

“Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, informó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en su cuenta de X.

El anunció se produce tras varios días de especulaciones sobre si se celebrarían las negociaciones entre los dos países y después de que se apuntase a una posible regional en Estambul con la presencia de altos cargos de países de la zona.

Asimismo, se dan tras la continuas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Estas advertencias han venido acompañadas con el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate formado por tres destructores lanzamisiles, junto con miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que el republicano indicara que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, insistió este miércoles que las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear deben incluir también la limitación del programa de misiles balísticos de la República Islámica y el apoyo a grupos regionales como Hizbulá, algo que Teherán niega.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio de 2025, en donde Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Tras ese conflicto, Teherán se ha negado a negociar con Trump, quien abandonó en 2018 unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní y reimpuso sanciones económicas contra el país persa.

Las negociaciones llegan después de las protestas en las que Irán reconoce que murieron 3,117 personas, una cifra que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EU, sitúan en 6,872, si bien continúa verificando más de 11 mil denuncias de posibles muertes. Además denuncia más de 40,000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20 mil muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar. (Con información de EFE)