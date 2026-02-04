The Washington Post atraviesa recorte de personal que afectará a secciones internacional y deportes

The Washington Post atraviesa recorte de personal (@DigitalDaisyX/x)

The Washington post, periódico propiedad del empresario Jeff Bezos, quien gastó 40 millones de dólares para producir el documental de Melania Trump, informó este miércoles a su personal que inició un proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión.

Aunque no se anunció el número total de despidos, algunas fuentes indican que podría alcanzar un tercio de la plantilla, Murray precisó que serían “significativos”.

En especifico, el ejecutivo destacó el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes del periódico, se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar Deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política, nacional y los contenidos de negocios y salud.

Duro golpe al periódico

El anuncio, tal y como lo reconoció el propio Murray, es un duro golpe al rotativo del medio, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el “Watergate” o los “Papeles del Pentágono”. (Con información de EFE)