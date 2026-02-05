Cuba agradece el apoyo de Sheinbaum en medio de tensiones con EU

Presidente de cuba Miguel Diaz-canel y presidenta de México Claudia Sheinbaum Cuba agradece el apoyo de méxico

Desde La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tomó la palabra para reconocer la solidaridad que ha recibido su país en los últimos días, especialmente de México y su política exterior bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. En su relato, destacó que el apoyo no se limita a discursos aislados, sino que se ha expresado en diferentes foros y a nivel internacional.

“La Presidencia de Claudia Sheinbaum, que prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas sobre la posición de México y su apoyo”, citó Díaz-Canel al referirse a la cobertura constante que México ha dado a la situación de la isla, según versiones del propio presidente cubano.

Apoyo internacional para Cuba

El mandatario cubano repasó una serie de señales de respaldo que, según él, han llegado desde diversas partes del mundo: desde voceros y cancillerías, hasta líderes políticos y movimientos sociales, entre ellos integrantes de Morena y figuras internacionales afines a la causa. Aunque no detalló cada pronunciamiento, Díaz-Canel hizo énfasis en que el respaldo global ha sido “inmediato” y propicio para reforzar la posición de La Habana frente a las presiones externas.

México reitera su apoyo a cuba

El contexto en el que se produjo esta expresión de agradecimiento no está aislado, México ha reiterado recientemente su solidaridad con Cuba frente a amenazas y sanciones de Estados Unidos, defendiendo el envío de ayuda humanitaria, incluido petróleo bajo esa categoría, pese a la presión estadounidense por frenar esos suministros.

Sheinbaum, por su parte, ha sostenido que México “siempre ha puesto la mesa” para atender conflictos internacionales con respeto a la soberanía de los pueblos, destacando que cualquier intento de mediar entre Cuba y Estados Unidos dependería de la voluntad de ambos países.

Díaz-Canel también ha subrayado que Cuba está dispuesta al diálogo con Estados Unidos, siempre que este se base en el respeto mutuo y sin presiones, a la vez que reiteró que la isla ha recibido expresiones de solidaridad de gobiernos y movimientos sociales en un momento de desafíos significativos, incluidas tensiones energéticas y económicas.