Al menos 31 muertos y 169 heridos en atentado suicida en una mezquita de Islamabad

Atentado suicida en una mezquita de Islamabad (@independientelr/X)

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este vieres en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectuivas, así lo informaron las autoridades locales.

“El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169”, indicó la administración distrital en un comunicado publicado en X.

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawas, expresó que según la información preliminar se trató de un atentado suicida y agregó que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

La explosión se dio en un imambargah (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

Las autoridades desplegaron personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención de los heridos, expuso la administración en un comunicado separado.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, compartió sus condolencias por las víctimas y destacó que “atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”, según un comunicado difundido en X.

Talibanes tachan de antislámico el atentado

El régimen de Afganistán condenó el atentado contra la mezquita chií, mientras que Pakistán vinculó al atacante con movimientos que operan desde suelo afgano.

“El Emirato Islámico considera que los ataques que violan la santidad de las mezquitas y los ritos religiosos sagrados, y que tienen como objetivo a fieles y civiles, son contrarios a los valores del islam”, compartió el portavoz del Ministerio de Exteriores talibán, Abdul Qahar Balkhi, en un comunicado en X.

Además, el ministro de Estado para el Interior paquistaní, Talal Chaudhry, enfatizó que el atacante suicida ya fue identificado y que, aunque no era ciudadano afgano, existen registros de sus constantes desplazamientos desde Afganistán.

Por su parte, el ministro de Defensa, Khawaja Asif, calificó a los responsables como “enemigos de la religión” y vinculó el ataque a una supuesta alianza entre los servicios de inteligencia de la India y los talibanes para desestabilizar el país.

Los chiítas representan alrededor del 15% de la población de Pakistán y sus mezquitas son objetivos frecuentes de ataques. Afganistán es un país de mayoría suní, al igual que el 85% de la población paquistaní y el propio movimiento talibán.

Por su parte, el grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes, negó este viernes cualquier implicación en la explosión al asegurar que sus únicos objetivos son las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, ninguna organización ha reivindicado la autoría del ataque. (Con información de EFE)