La cómplice de Epstein ofrece exculpar a Trump si le concede un indulto

Cómplice del depredador sexual Ghislaine Maxwell junto al expríncipe Andres y una de sus victimas, Virginia Giuffre, quien acabó quitándose la vida (Archivo)

La cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por conspirar para que el pederasta y sus amigos abusaran sexualmente de menores, envió este lunes un mensaje a Donald Trump, que tiene doble filo. Explícitamente, le pidió al presidente de Estados Unidos que le concediera un indulto y a cambio ella limpiaría su nombre de cualquier irregularidad; e implícitamente, está avisando que la conexión del magnate republicano con el magnate que apareció muerto en extrañas circunstancias en su celda, es mucho mayor de lo que ha trascendido y que ella tiene un información que podría perjudicarlo mucho.

La británica Maxwell, arrestada en 2020 y actualmente en la prisión de mínima seguridad de Bryan, Texas, se acogió este lunes a la Quinta Enmienda de la Constitución, que la protege contra la autoincriminación, durante su declaración virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede clemencia”, declaró su abogado, David Oscar Markus, durante la declaración, que posteriormente publicó en X. “Solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa”.

Aunque Maxwell se negó a hacer declaraciones, tras acogerse a su derecho a no autoinculparse, Markus dijo que “sólo la señora Maxwell puede explicar por qué y el público tiene derecho a esa explicación”.

“Muy decepcionante”

El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, calificó la decisión de Maxwell de acogerse a la Quinta Enmienda como “muy decepcionante” y afirmó que los legisladores “tenían muchas preguntas que hacer sobre el crimen que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices”.

Los demócratas de la comisión acusaron a Maxwell de intentar obtener clemencia negándose a testificar. “No permitiremos que este silencio prevalezca”, declaró la representante demócrata Melanie Stansbury.

Robert García, quien explicó que su partido lleva meses intentando que comparezca, abundó: “No respondió preguntas ni proporcionó información sobre los hombres que violaron y traficaron con mujeres y niñas”.

“Era más despiadada que Epstein”

Por su parte, las víctimas de Epstein instaron este lunes a los miembros de la Comisión a que trataran el testimonio de Maxwell, cómplice de Epstein, “con el máximo escepticismo” antes de su comparecencia virtual.

“Instamos a la Comisión a que aborde el testimonio de la Sra. Maxwell con el máximo escepticismo, a que examine rigurosamente cualquier afirmación que haga y a que se asegure de que este proceso no se convierta en otro medio para perjudicar o silenciar a las víctimas”, dice la carta, firmada por un grupo de víctimas, entre las que se incluyen familiares de Virginia Giuffre, víctima de abusos cometidos por el ahora expríncipe británico Andrés.

El grupo afirmó que muchas de ellas fueron “víctimas” de Maxwell a lo largo de décadas, y que les preocupa que su declaración jurada se esté convirtiendo en “otra oportunidad para el engaño en lugar de la verdad”. La acusan de mentir bajo juramento y de negarse a identificar a los hombres poderosos involucrados en la red de tráfico sexual de Epstein.

“Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, escribieron. “A pesar de esto, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades o a proporcionar información creíble y completa sobre el alcance de la red de trata de personas”.

Las acusaciones de Giuffre, quien se quitó la vida el año pasado, antes de publicar sus memorias, fueron decisivas para ilustrar la depravación de la red de Epstein y los personajes poderosos que se revoloteaban en torno a él.

“Ghislaine era un monstruo; a menudo era más cruel y despiadada que Epstein. Dicho de otro modo, Epstein era Pinocho y ella Geppetto. Ella era la controladora”, escribieron los familiares de Giuffre en la carta. “Ghislaine, mereces pasar el resto de tu vida en una celda. Atrapada en una jaula para siempre, igual que atrapaste a tus víctimas”, añade la misiva.