Partido opositor ve una “oportunidad real” de cambió hacía la libertad de Venezuela

Venezuela La salida de un régimen autoritario no garantiza por sí misma una transición democrática sólida en Venezuela.

Vente Venezuela (VV), partido dirigido por la líder opositora, María Corina Machado, indicó este miércoles que en el país hay una “oportunidad real” de cambio hacia la libertad, mientras avanza la consulta pública del proyecto de amnistía impulsado por el Gobierno encargado.

“El país atraviesa una coyuntura única, con una oportunidad real de cambio profundo hacia libertad, la democracia y la prosperidad”, expresó el partido en una ‘Proclama de los excarceldos, retornados y salidos de la clandestinidad’, publicada en X.

Asimismo, precisó que esta oportunidad “fue construida por el pueblo” y agregó que todo venezolano debe “poder luchar públicamente por sus derechos” si realmente hay un “compromiso” con el “cese de la persecución política”.Por esto, destacó que se debe terminar la censura, se deben liberar a todos los presos políticos y permitir “el retorno seguro” de los exiliados.

No obstante, advirtió que “nada está garantizado” y enfatizó que es responsabilidad de la población “hacer valer” la “oportunidad histórica” que tiene el país.

“Se hace un llamado a todo el país a defender los derechos con calma y firmeza, sin miedo ni violencia, con la verdad como guía”, manifestó.

Desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones de presos políticos, familiares y activistas se han congregado en las afueras de cárceles para pedir la libertad de todos estos detenidos, mientras que dirigentes opositores han salido de la clandestinidad.

Entre los excarcelados (431 según la ONG Foro Penal desde inicios de enero, 896 según el Gobierno encargado desde diciembre), se encuentran varios integrantes de VV.Este fin de semana, líderes políticos y colaboradores cercanos de Machado, como los exdiputados Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, y el abogado Perkins Rocha, asesor de Machado, fueron trasladados a sus residencias para cumplir arresto domiciliario.

Mientras tanto, el Parlamento avanza el proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, en el cual han recibido a académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y este martes a familiares de presos políticos.

Aprobado en primera discusión, el proyecto debe pasar por un segundo debate para ser sancionado como ley. (Con información de EFE)