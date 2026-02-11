Policía de París hiere de gravedad a hombre que amenazó con cuchillos a los pasajeros de un autobús

Autobús París Un hombre fue trasladado en estado crítico a un hospital luego de ser baleado por un policía en París

Durante la tarde se vivieron momentos de tensión en el barrio de Gobelins, al sur de París, cuando un hombre con actitud agresiva comenzó a intimidar a pasajeros y al chofer de un autobús con un cuchillo, lo que obligó a la intervención policial.

De acuerdo con los reportes de los policías que llegaron al lugar de los hechos, la discusión empezó poco antes de las cinco de la tarde en una parada ubicada en el distrito XIII; el individuo subió al autobús y empezó a acosar tanto a los usuarios como al conductor, quien tuvo que resguardarse detrás de la mampara de seguridad instalada en la unidad.

La situación se agravó cuando uno de los pasajeros intento someter al agresor dentro del vehículo, el hombre reaccionó persiguiéndolo hasta la acera, donde continuó con sus comportamientos amenazantes y agresivos.

Al llegar los agentes, uno de ellos intento abatirlo con una pistola eléctrica, pero el dispositivo no tuvo efecto; ante el riesgo que representaba esta persona, otro policía abrió fuego y le disparó varias veces en el abdomen.

El hombre fue atendido de inmediato por los de emergencia y trasladado a un hospital, donde permanece en estado crítico; según las autoridades, ninguna de las otras personas a bordo del autobús resultó heridas durante el incidente.

La Prefectura de Policía informó que el caso sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la actuación policial.