Detienen al expríncipe Andrés por sus vínculos en el caso Epstein

Expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor El hermano del rey Carlos III de Inglaterra fue detenido en la finca de Sandringham, en Inglaterra

La mañana de este 19 de febrero, la tranquilidad en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, Reino Unido, se rompió con la llegada de al menos seis vehículos policiales. Ahí fue detenido Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, de acuerdo con la Policía del Valle del Támesis tras las acusaciones de que envió documentos confidenciales ⁠del Gobierno a Jeffrey Epstein.

Príncipe detenido y llevado a declarar el día de su cumpleaños

El expríncipe, que actualmente reside en Sandringham luego de haber sido desalojado de su residencia en Windsor hace cuatro meses, fue trasladado a una comisaría, donde permanece retenido mientras continúan las diligencias. La detención ocurrió, además, el día en que cumplía 66 años, un detalle que no pasó desapercibido para la prensa británica.

En un comunicado, la corporación policial informó que arrestó a “un individuo de alrededor de 60 años en Norfolk” y que se realizan registros en varios domicilios de Berkshire y Norfolk, por normativa, la policía evitó dar a conocer el nombre del detenido, aunque confirmó que la investigación sigue en curso.

Horas antes del arresto, el primer ministro Keir Starmer había señalado en una entrevista con la BBC que “nadie está por encima de la ley”, en referencia a investigaciones abiertas que involucran a figuras públicas.

Tras conocerse la detención, Carlos III reaccionó mediante un mensaje difundido por el Palacio de Buckingham. En el texto, expresó su “profunda preocupación” por el caso y subrayó que debe llevarse a cabo un proceso justo y adecuado. También dejó claro que no hará más comentarios y que la ley debe seguir su curso, mientras la familia real continúa con sus funciones oficiales.

Nombre del príncipe Andrés aparece en los Archivos de Epstein

El nombre de Andrés Mountbatten-Windsor vuelve a aparecer en medio del debate público tras la publicación reciente de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Los archivos han reavivado las dudas sobre la estrecha relación entre el expríncipe y el financiero, condenado por delitos sexuales.

A lo largo de los años, Andrés ha rechazado todas las acusaciones en su contra, tanto las relacionadas con una supuesta filtración de información económica confidencial como aquellas que lo vinculan con una red de tráfico sexual de mujeres, varias de ellas menores. Epstein fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019; las autoridades estadounidenses determinaron entonces que se trató de un suicidio.

El arresto del tercer hijo de Isabel II se convertirá en una de las mayores crisis para la monarquía británica, mientras las autoridades continúan con una investigación que mantiene bajo la lupa a uno de los miembros más polémicos de la familia real.