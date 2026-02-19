Donald Trump asegura que Barack Obama reveló información clasificada sobre los extraterrestres

El debate sobre la vida extraterrestre regresó al centro de la conversación luego de que el expresidente estadounidense Barack Obama afirmara en un pódcast que los extraterrestres “son reales”, aunque aclaró que nunca los ha visto ni tuvo pruebas de contacto durante su presidencia.

La frase surgió durante una ronda de preguntas rápidas, donde también descartó que existan seres o tecnología alienígena ocultos en instalaciones secretas como el Área 51, salvo que existiera una conspiración desconocida incluso para el presidente.

El comentario generó un debate mediático inmenso porque, aunque se interpretó como una afirmación literal, el propio Obama matizó después que su postura se basa en la probabilidad científica de que haya vida en un universo vasto, no en evidencia concreta.

Trump acusa revelación de información clasificada

La reacción del gobierno en turno no tardó. El actual mandatario Donald Trump acusó a Obama de haber divulgado información clasificada y calificó sus palabras como un “grave error”, aunque no ofreció detalles sobre qué datos habrían sido comprometidos.

Trump también subrayó que él no sabe si los extraterrestres existen o no, marcando distancia frente a la interpretación mediática de la declaración.

Este cruce elevó lo “alucín” de la conversación y lo trasladó del terreno anecdótico y ligero de un podcast al político, alimentando el interés público y la conversación en redes.

Área 51 y las teorías

El episodio revive un elemento recurrente en la cultura popular: el misterio del Área 51. Durante décadas, los secretos alrededor de esta base militar estadounidense han impulsado teorías sobre tecnología o restos de origen extraterrestre.

Sin embargo, Obama insistió en que no existe evidencia de que el gobierno oculte seres alienígenas, reiterando que durante su mandato no encontró pruebas de contacto con otra civilización.

¿Por qué estas declaraciones generaron tanta polémica?

La posibilidad de vida fuera de la Tierra siempre provoca fascinación porque conecta la curiosidad científica con la narrativa conspirativa y el espectáculo mediático.

Cuando una figura que ocupó la Casa Blanca se pronuncia, incluso en tono ligero, sus palabras adquieren un peso simbólico que multiplica la atención y el análisis público.

Más allá de la polémica, el consenso científico sostiene que la existencia de vida en otros puntos del universo es plausible por la magnitud del cosmos, pero hasta ahora no hay evidencia de contacto con la Tierra.

El episodio deja claro que el tema extraterrestre sigue funcionando como un imán mediático capaz de cruzar política, ciencia y entretenimiento en una sola conversación global.