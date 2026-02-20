ONU insta a EU e Irán a mantener diálogo y diplomacia tras escalada de tensiones

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (Guterres lamenta que Israel "sabotea a diario" la solución de los dos Estados/EFE)

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes a Estados Unidos e Irán a “mantener canales de diálogo” y a “continuar con la diplomacia”, tras recibir una carta de la misión iraní ante el organismo, en la que se advertía que su país responderá “decisivamente” ante cualquier agresión militar.

“Sí, la carta ha sido remitida tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General, como solicitaba la misión permanente de Irán. Estamos muy preocupados por el aumento de la retórica en la región así como el aumento de las actividades militares, los juegos de guerra y la presencia naval militar en la zona”, expresó este viernes el portavoz Stéphane Dujarric en conferencia de prensa.

Asimismo, insistió en que “la vía diplomática sigue siendo la mejor herramienta” para evitar incidentes mayores y preservar la estabilidad regional".

Dujarric destacó que la ONU continúa vigilando la situación y que su papes es “fomentar la desescala y la negociación entre las partes”.

“Instamos tanto a Estados Unidos como a Irán a que sigan manteniendo el diálogo diplomático para resolver sus diferencias”, agregó.

En la carta, la misión iraní destacó que la retórica de Trump hacia Irán supone “un riesgo real de agresión militar”, y aunqu precisó que Teherán no busca inciar un conflicto, advirtió a la ONU de que cualquier base de EU desde la que se lancen ataques sería considerada un objetivo legítimo.

Por su parte, el republicano excalmó hoy en conferencia de prensa que estaba considerando un “ataque militar limitado” para presionar a Irán hacia un acuerdo sobre el programa nuclear.

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló en una entrevista que Irán “corresponderá” de la misma forma a EU si usa “el lenguaje de la fuerza”.

Estados Unidos ha acelerado su despliegue militar en Oriente Medio, incluso después de que Washington y Teherán informaran de progresos durante las conversaciones en Suiza sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán. (Con información de EFE)