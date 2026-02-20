Primer ministro húngaro bloqueará el prestado de 90 mil millones de la UE a Ucrania

Viktor Orbán

Por medio de su cuenta de Facebook, Viktor Orbán, primer ministro Húngaro, anunció que bloquerá el desembolso del prestamo comunitario de la Unión Esuropea a Ucrania.

Señaló que los 90 mil millones de euros permanecerán detenidos hasta que Ucrania eanude el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.

“¡No se nos puede chantajear!”, señaló el primer ministro, considerado el líder comunitario más cercano a Moscú.

El Gobierno húngaro sostiene que el oleoducto Druzhba, que dejó de funcionar después de un ataque ruso, ya se encuentra en condiciones de reanudar el transporte del crudo ruso hacia Europa Central y acusó a Kiev de demorarlo “por motivos políticos”.

Los líderes de la UE dieron en diciembre el visto bueno político a financiar con deuda conjunta un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania avalado por el presupuesto comunitario, un plan ya respaldado por el Parlamento Europeo.

De la cifra total, 60.000 millones se destinarán a equipamiento militar y a impulsar inversiones en la industria de defensa ucraniana, y los 30.000 millones restantes a ayuda macrofinanciera para sostener los servicios y la administración pública.

Orbán también anunció que su país suspendió la exportación de diésel hacia Ucrania, por el corte de tránsito del petróleo, al tiempo que amenazó que podría suceder lo mismo con la electricidad y el gas en un momento en el que Ucrania necesita importaciones de energía por los ataques rusos contra sus plantas energéticas.