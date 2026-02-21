El nuevo lanmzamisiles norcoreano, capaz de convertir en cenizas su objetivo, según el régimen de Pyongyang (KCNA)

Amenaza nuclear — En tono desafiante, el líder de Corea del Norte, Kim Jong un, al presentar su nuevo sistema de lanzamisiles múltiples súper preciso de 600 mm, aseguró que “cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios”, y subrayó que esta arma es capaz de “reducir un objetivo a cenizas” al disparar ojivas nucleares, informó la agencia oficial KCNA.

El mandatario norcoreano subrayó que este nuevo sistema “puede reducir el objetivo designado a cenizas mediante un ataque sorpresivo y simultáneo, concentrando su energía destructiva”.

Asimismo, presumió que esta arma incorpora tecnología de Inteligencia Artificial (IA) y un sistema de guiado compuesto y resaltó que “ningún otro país del mundo podría alcanzar una tecnología capaz de igualar esta clase de sistema de armas en los próximos años”.

En tono desafiante, el jefe máximo de Pyongyang señaló que “me atrevo a decir que está más que claro que una vez que se use esta arma, la infraestructura militar y el sistema de mando de nuestros adversarios se derrumbarán de golpe. Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios”, reiteró.

Al dar más detalles sobre su nuevo juguete, el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), apuntó que “La precisión y la potencia de un misil balístico táctico y las funciones de lanzamiento múltiple de tubos se combinan perfectamente en esta arma. Obviamente, es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, pero puede decirse que es un arma que prácticamente no se diferencia de un misil balístico de alta precisión, en términos de precisión y potencia”.

Kim Jong-un refirió que este sistema es “apropiado para un ataque especial, es decir, para cumplir una misión estratégica”, señaló aplaudiendo este logro armamentista de su régimen.

Kim Jong un no dejó de aplaudir este logro de ingenieros y técnicos armamentistas del régimen (KCNA)

Para dar más credibilidad a las declaraciones del líder norcoreano, la agencia oficial del régimen difundió fotografías en donde aparecen decenas de lanzamisiles alineados en la plaza de la Casa de la Cultura de Pyongyang.

En la misma línea, el líder norcoreano no cesó en mantener de forma reiterada los elogios para los ingenieros, técnico y especialistas en tecnología que lograron este avance armamentista.

ARMAS

Kim insistió en que el objetivo de este sistema es “mantener una perspectiva firme sobre el enemigo” (en alusión a Estados Unidos y el vecino Corea del Sur) y, así, “desarrollar un músculo militar más fuerte” para mantener “un modo de contraataque ofensivo exhaustivo” con el que se pueda garantizar la seguridad del estado.

“No hace falta decir más sobre su poder destructivo y su valor militar”, subrayó.

De acuerdo con información del índice Global Firepower de 2016, reveló que Corea del Norte posee 70 submarinos, 4.200 tanques, 458 aviones de combate y 572 aviones de otro tipo.

EJÉRCITO

Además de su arsenal, el régimen de Kim cuenta con uno de los ejército más numerosos del mundo, cuyos integrantes se enlistan con el compromiso de dar la vida por su líder.

Con la presentación del nuevo lanzamisiles el régimen de Pyongyang envía mensaje a EU, Corea del Sur y Japón (KCNA)

Se estima que el ejército de Norcorea tiene 700 mil hombres en servicio y otros 4,5 millones en reserva. En cuanto a futuros reclutas, el gobierno está en disposición de llamar a filas a un cuarto de su población en cualquier momento. Todos los hombres del país deben realizar alguna forma de entrenamiento militar y siempre deben estar disponibles para tomar las armas. Se estima que, en tropas, su superioridad es 2 a 1 en comparación con Corea del Sur.

El 10 por ciento del personal militar norcoreano es femenino y las soldados sirven en unidades especiales distintas a las de los hombres y deben prestar servicios al Ejército hasta siete años, según una ley aprobada en 2003.

ANTECEDENTE

Corea del Norte considera a Estados Unidos su principal adversario histórico y existencial, seguido de Corea del Sur, a quien ha calificado recientemente como su “enemigo principal”. Japón es otro adversario clave debido a disputas históricas y tensiones de seguridad, mientras que la alianza trilateral entre EU, Corea del Sur y Japón es vista como una amenaza directa.

Kim Jong-un aseguró que este sistema es "apropiado para un ataque especial" (KCNA)

Para inhibir cualquier amenaza de sus enemigos, se estima que el régimen de Pyongyang ha ensamblado 50 ojivas nucleares desde enero del 2024 y tiene el material fisible para un estimado de 70 a 90 armas nucleares, así como programas avanzados de armas químicas y biológicas.

Reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica y Naciones Unidas, refieren que en los últimos años, el régimen de Pyongyang ha acelerado el ritmo de las pruebas de misiles balísticos.

Expertos en conflictos bélicos de la ONU estiman que Norcorea tiene la capacidad de lanzar armas nucleares en una variedad de sistemas de misiles terrestres, incluidos misiles balísticos intercontinentales con alcances capaces de apuntar a estados continentales, además hay información de que el gobierno de Kim está desarrollando misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM).

Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) en 2003, pero su retirada es disputada, ya que desde el 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado varias resoluciones que requieren que el régimen detenga sus actividades nucleares y de misiles bajo advertencia de imposición de sanciones a Pyongyang por su negativa a cumplir.

Desde la década de 1990, Norcorea ha recurrido periódicamente a la diplomacia y ha adoptado medidas para limitar o suspender ciertas actividades nucleares y relacionadas con misiles.

A pesar de la presión de la comunidad internacional, Corea del Norte no oculta sus ambiciones nucleares. Además de sus ya rituales pruebas misilísticas. .

