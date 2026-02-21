Venezuela liberará a 379 presos políticos tras la aprobación de la Ley de Amnistía

Familiares de presos políticos esperan la liberación de éstos frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas (EFE)

Venezuela — El gobierno de Venezuela comunicó este sábado que se acordaron las primeras 379 excarcelaciones de presos políticos, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

En una entrevista disponible en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza señaló que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los “tribunales competentes” para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados en las próximas horas.

“Así va a ser la dinámica en los próximos días”, señaló.

El legislador precisó que de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en la red social X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.

La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

El viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió “celeridad” a esta comisión para revisar los casos “no contemplados” en la legislación.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.

Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

La Crónica de Hoy 2026