Activistas ponen cuadro con foto del expríncipe Andrés en el Louvre por su relación en el caso Epstein

Foto del expríncipe Andrés Integrantes del colectivo británico Everyone Hates Elon colocaron por unos minutos en el Museo del Louvre, en París una fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor tomada al salir de un interrogatorio policial.

Visitantes del Museo del Louvre se encontraron con una imagen poco habitual dentro del recinto. Activistas del grupo Everyone Hates Elon colgaron una fotografía del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, captada por un fotógrafo de Reuters, al término de su interrogatorio policial ocurrido el jueves pasado.

Debajo de la imagen, instalada de manera momentánea en una de las salas del museo en París, los activistas pegaron un cartel con la frase “ahora suda - 2026”, según mostraron después en una publicación en su cuenta de Instagram. El personal del recinto retiró la fotografía pocos minutos después.

La intervención buscó burlarse del hermano del rey Carlos III, quien fue detenido por la policía durante alrededor de once horas antes de quedar en libertad bajo investigación. El interrogatorio estuvo relacionado con presuntas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno del Reino Unido.

De acuerdo con la información conocida, el caso se centra en la supuesta entrega de material confidencial al pederasta convicto Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, periodo en el que Andrés Mountbatten-Windsor se desempeñaba como representante especial para el comercio británico.