Potente tormenta paraliza el noreste de EU; Nueva York bajo 40 centímetros de nieve

Tormenta de nieve obligó a la cancelación de más de 5,300 vuelos ente lunes en el país (EFE)

Temporal — Autoridades de Estados Unidos lanzaron una alerta para los habitantes del noreste del país y de las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey, debido a la presencia de una potente tormenta invernal con condiciones de ventisca que ya paralizó la región con acumulaciones de nieve que superaron los 60 centímetros en varias zonas de Nueva Jersey, mientras que en la ciudad de los rascacielos el nivel alcanzó los 40 centímetros, lo que se acerca a batir récords históricos en la Gran Manzana, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La institución reportó que a las 07:00 horas de este lunes se habían registrado 38.3 cm de nieve en Central Park, por lo que de superar los 40 centímetros entraría en el quinto puesto de las nevadas más intensas desde que se tienen registros en la ciudad de los rascacielos, cuyo récord absoluto es de 69.8 cm, de enero de 2016.

Las nevadas totales ya han superado los 61 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey, con 61.5 cm registradas en Freehold, pasadas las 8:00 horas locales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía. Esto ha hecho que se puedan ver emblemáticos espacios de la Gran Manzana, como Times Square, en un vacío total.

No obstante, se espera que cuando la nieve pare en la ciudad, los parques se llenen de niños, ya que los 900,000 estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York disfrutan de un “día de nieve”, con las clases presenciales y remotas totalmente suspendidas.

En tanto, este frío invierno ya cobró la vida de más de 20 personas (la mayoría sin hogar) debido a las bajas temperaturas. Es por ello que Mamdani anunció en una entrevista con News12 la habilitación de 100 camas adicionales en un refugio del alto Manhattan.

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, confirmó la suspensión del ferrocarril de Long Island (LIRR) y advirtió que los cortes de luz ya afectan a 20,000 hogares neoyorquinos. La magnitud del temporal ha forzado la cancelación de más de 5,300 vuelos este lunes en todo el país.

En los principales centros de conexión de la región -los aeropuertos de John F. Kennedy, La Guardia y Newark, en Nueva York, y Logan, en Boston- el 90 % de las operaciones permanecen suspendidas.

