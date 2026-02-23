Un guardia de prisión ugandés asesina a dos superiores y a la esposa de uno de ellos

Warder Anguyo Moses, sospechoso del tiroteo contra dos oficiales de prisión (@UgandaPrisons/x)

Un guardia de prisión asesinó este lunes a dos de sus oficiales superiores y a la mujer de uno de ellos en la cárcel de Kiboga, así lo informó el Servicio de Prisiones de Uganda.

El sospechoso identificado como Warder Anguyo Moses, se dio a la fuga después de abrir fuego contra la subdirectora encargada de la prisión, Hope Catherine, contra el director principal, Akishuri Bright, y contra su esposa, Sarah Ayebare, según publicó la institución en su cuenta de X.

“Aunque se ha recuperado el arma utilizada en el tiroteo, el sospechoso, Warder Anguyo Moses, sigue prófugo y se le considera peligroso. Se insta a cualquier persona que tenga información valiosa sobre su paradero a informar a la Policía”, destacó el Servicio de Prisiones.

El portavoz de la Policía de la región de Wamala, Lameck Kigozi, indicó en declaraciones a medios locales que el incidente se produjo tras una inspección rutinaria, en la que hallaron al presunto tirador usando el teléfono móvil, que va contra las normas de la cárcel.

“El oficial adjunto a cargo y el oficial de turno estaban realizando una inspección rutinaria cuando encontraron al guardia Anguyo Moses usando su teléfono y chateando por WhatsApp, en contra de los procedimientos operativos de la prisión”, agregó Kigozi.

A pesar de que sus superiores le dieron una advertencia “de buena fe”, según el portavoz, el sospechoso no lo consideró como tal, motivo por el que les siguió y abrió fuego contra ellos en un momento en que la esposa del responsable también se encontraba en el lugar de los hechos. (Con información de EFE)