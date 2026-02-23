Venezuela exige ante la ONU liberación inmediata de Maduro y su esposa

Canciller venezolano Yvan Gil Pinto En el arranque de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno venezolano pidió a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos el 3 de enero en Caracas

Durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, el canciller venezolano, Yvan Gil Pinto, colocó como eje de su discurso la exigencia de que Washington libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, quienes, según dijo, fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses cuando el mandatario se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.

El funcionario aseguró que la detención fue arbitraria y afirmó que el operativo dejó alrededor de un centenar de personas fallecidas. En ese mismo mensaje, reiteró la demanda de levantar todas las sanciones impuestas contra Venezuela y pidió un respeto pleno a la soberanía de los Estados.

Gil señaló que, pese a las tensiones, Caracas ha abierto un canal diplomático con Estados Unidos para resolver diferencias, aunque dejó claro que ese diálogo no se dará desde la subordinación, sino desde la convicción de que el entendimiento entre países es la única vía civilizada.

Como muestra de lo que calificó como voluntad política del gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, el canciller recordó que Venezuela renovó recientemente la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que, dijo, permite reabrir espacios de diálogo técnico con ese organismo internacional.