Comerciantes latinos denuncian discriminación por nueva política estadounidense de préstamos

Comerciantes latinos denuncian discriminación (departamento19.hn)

Los comerciantes latinos están “muy preocupados” por la nueva política de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de EU (SBA) de limitar sus préstamos solo a ciudadanos y excluyendo así a dueños de negocios con residencia legal (green card), lo que consideran “discriminatorio”.

Frank García, presidente de la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Hispanas, indicó que con su nueva política, que entrará en vigor el 1 de marzo, la SBA está “discriminando” a inmigrantes y recordó que estos “no son indocumentados” y que están legalmente en el país, pagan impuestos y crean empleos al igual que los ciudadanos.

Asimismo, hay preocupación respecto a los bancos que otorgan los préstamos a bajo interés con respaldo del Gobierno, den un giro para adoptar la misma medida de la SBA.

“Nuestra gente paga los préstamos, esto no se trata de que no estén pagando, y los bancos están ganando dinero”, expuso y añadió que “es un acto de racismo” y que en Nueva York se verán sobre todo afectados mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos.

“Esto detendrá el crecimiento de los hispanos”, precisó García y destacó que en Puerto Rico serán dominicanos y haitianos quienes más se verán afectados porque al menos un 605 de ellos tienen green card.

A principios de febrero, la SBA anunció esta nueva medida, que limita los préstamos para iniciar o expandir un negocio a los ciudadanos o nacionalizados, medida que surge después de que el año pasado impusiera otras restricciones.

Preocupación por los préstamos

Además de García, el presidente de Bodegas and Small Business Group, Francisco Marte, destacó que los comerciantes latinos han estado llamando, preocupados preguntando “qué pasará ahora con los préstamos, cuál será el siguiente paso”.

Marte estima que entre el 50 y 60% de los dueños de pequeños negocios en Nueva York son residentes legales. “Hay entre 10 mil y 12 mil bodegas y un 70% de ellas están en manos latinas, la mayoría con estatus de residente legal”, precisó.

“Esto es parte de la discriminación a inmigrantes, la SBA nos la pone difícil para los empresarios que creamos trabajos tanto para latinos como para estadounidenses y damos servicios a la comunidad”, detalló.

Igualmente, recordó que a muchos no les interesa hacerse ciudadanos porque planean regresar a su país.

García y Marte creen que los comerciantes latinos recurrirán ahora a los “préstamos garrote”, llamados así por su alta tasa de interés.

El bodeguero dijo que muchos como él comenzaron sus negocios con dinero obtenido a través de prestamistas privados “por falta de conocimiento” sobre los préstamos respaldados por la SBA “porque esa información a la comunidad”.

“Agarramos préstamos con un 20 % a 25 % de interés. Casi nunca hemos tenido acceso a capital a través del Gobierno y ahora que nos estamos educando, nos cierran el camino”, enfatizó.

Además, lamentaron que ningún político “esté hablando de esto, nadie ha dicho nada públicamente pese a la gravedad del asunto”.

El fin de semana, ambos comerciantes junto a Mark Jaffe, presidente de Greater New York Chamber of Commerce, viajaron a Albany en busca de ayuda para las pequeñas empresas y se reunieron con la gobernadora Kathy Hochul, quien se comprometió con estos.

Esa ayuda llegaría a través de una agencia del estado que ofrece préstamos similares a los de la SBA. Los empresarios recordaron a Hochul que esta información debe llegar a los pequeños comerciantes.

Los comerciantes están intentando reunirse con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani y con la fiscal general Letitia James para demandar a la SBA por discriminación. (Con información de EFE)