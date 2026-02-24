Consecuencias graves para los cárteles mexicanos si lastiman a algún estadounidense: Casa Blanca

Caos y violencia en varios estados de México La Casa Blanca advirtió a los cárteles sobre consecuencias graves si tocan a estadounidenses y confirmó que hubo cooperación de inteligencia con autoridades mexicanas en el operativo. (Iván Villanueva/EFE)

La Casa Blanca confirmó este que, hasta el momento, no tiene reportes de ciudadanos estadounidenses heridos, secuestrados o muertos a raíz de la violencia que se desató en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, al mismo tiempo, lanzó una advertencia directa a los cárteles del narcotráfico sobre las consecuencias de atacar a personas de Estados Unidos.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que los grupos criminales “saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense” y que, de hacerlo, enfrentarán consecuencias graves bajo el actual gobierno, la funcionaria subrayó que, por ahora, no existe constancia oficial de víctimas de nacionalidad estadounidense.

“... los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, dijo

México mantienen coordinación y cooperación con EU

En una entrevista con Fox News, Leavitt afirmó que el operativo en el que fue abatido El Mencho fue realizado con éxito por las autoridades mexicanas y contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Insistió en que la operación no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Donald Trump.

La portavoz recordó que la administración estadounidense designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y mencionó las medidas tomadas en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que presuntamente transportan droga, como parte de la estrategia para frenar el ingreso de sustancias ilícitas a Estados Unidos.

Según Leavitt, Washington mantiene coordinación, cooperación y presión sobre el gobierno mexicano para que intensifique sus acciones contra el tráfico de drogas que cruzan la frontera sur estadounidense.