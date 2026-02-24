Trump presume frontera segura con México: reporta cero ingresos ilegales y golpe récord al fentanilo

Trump en su discurso del Estado de la Unión (KENNY HOLSTON / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso sobre el Estado de la Unión presumiendo la situación de la frontera con México, donde aseguró que su gobierno reforzó el control migratorio y hubo una disminución récord en el tráfico de fentanilo.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que los cruces ilegales disminuyeron a cero y que el flujo de esta droga bajó un 56% en el último año.

El mandatario estadounidense señaló que actualmente el país cuenta con la frontera “más fuerte y segura” de su historia, tras un periodo previo en el que, según dijo, millones de personas cruzaron sin autorización.

El presidente sostuvo que en los últimos nueve meses no se registraron cruces fronterizos ilegales. También indicó que su administración mantiene abierta la posibilidad de ingreso legal para quienes busquen trabajar en el país.

Durante su intervención, el mandatario criticó a los demócratas por lo que calificó como una política fronteriza permisiva en años anteriores.

Fentanilo en EU

En materia de seguridad, el presidente afirmó que el tráfico transfronterizo de fentanilo se redujo en un 56% desde su regreso al poder en enero del año pasado. Presentó esta cifra como uno de los principales resultados de las acciones de su gobierno en la frontera.

El mandatario señaló que la disminución del flujo de esta sustancia representa un avance en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de la seguridad nacional.

La comparecencia ante el Congreso, realizada en el Capitolio de los Estados Unidos, marcó el primer informe anual de su segundo mandato y abordó temas relacionados con migración, seguridad y economía.