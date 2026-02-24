Trump se atribuye la caída de El Mencho Durante su discurso en el Estado de la Unión, Donald Trump se atribuyó la caída de El Mencho, líder del CJNG (EFE y DEA)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su discurso en el Estado de la Unión.

Durante la noche de este 24 de febrero, Donald Trump afirmó haber “derrocado” a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“También hemos derrocado a uno de los capos del cártel más siniestros de todos; lo vieron ayer”, fue parte de lo anunciado por el presidente de los Estados Unidos.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre la participación de EU en la muerte de El Mencho?

En un comunicado inicial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había informado que Estados Unidos había formado parte del operativo donde murió abatido El Mencho, brindando información al país.

Según lo informado por la Sedena, Estados Unidos habría brindado información complementaria a México para que se llevara a cabo la operación contra El Mencho en Tapalpa, Jalisco.

“Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.” Fue parte de lo anunciado por las autoridades mexicanas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó durante la Mañanera del lunes 23 de febrero que la cooperación de Estados Unidos había sido únicamente de información.

“No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos; lo que hay es mucho intercambio de información”. Señaló la mandataria.

Tras las declaraciones de Donald Trump la noche de este martes 24 de febrero en el Estado de la Unión, el Gobierno de México no se ha pronunciado al respecto.