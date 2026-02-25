Atacan con explosivos las casas de dos abogados en el sur de Ecuador

Ataque contra casas de abogados en Ecuador (X)

Las casas de dos abogados fueron atacadas con explosivos la madrugada de este miércoles en la ciudad de Machala, capital de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, donde se la violencia se ha endurecido en las últimas semanas.

Informes preliminares de la Policía citados por la prensa local indicaron que las explosiones en el sur y el norte de la ciudad se registraron a primeras horas de la madrugada.

Vivienda inhabitable

Una de las viviendas quedó completamente destruida y la onda expansiva afectó a un vehículo que estaba aparcado en la parte exterior y tres casas cercanas.

Declaraciones de vecinos precisan que desconocidos en motocicletas llegaron a la vivienda y colocaron los explosivos, cuya detonación no causó heridos.

El segundo inmueble atacado también sufrió daños considerables por la explosión, que tampoco provocó heridos.

En las últimas semanas, la provincia de El Oro registra un repunte de la violencia atribuida por las autoridades a disputas entre bandas criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9,300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. (Con información de EFE)