Papa León XIV anuncia su gira por el extranjero: ¿qué países visitará el pontífice?

Papa León XIV Del 13 al 23 de abril, el papa León XIV realizará una gira de diez días por África que lo llevará a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial

Aunque su primer recorrido fuera de Roma incluyó Líbano y Turquía, destinos definidos por el fallecido Papa Francisco, el primer viaje diseñado personalmente por Papa León XIV se realizará del 13 al 23 de abril visitará cuatro países que nunca formaron parte de la agenda africana de su antecesor.

La gira tendrá una duración de diez días, un calendario que recuerda al histórico viaje de Juan Pablo II en 1985, cuando recorrió siete países en once días. También será el primer viaje papal al extranjero desde febrero de 2023, cuando Francisco estuvo en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

¿Dónde empezará su gira el Papa León XIV?

Este año el pontífice apunta a el continente Áfricano donde visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial.

El punto de partida será Argelia, un país clave para León XIV por su vínculo con san Agustín. El papa, de origen agustiniano, no solo visitará Argel, sino también Annaba, la antigua Hipona, con la intención de profundizar el mensaje de diálogo entre cristianos y musulmanes que ya impulsó en Medio Oriente. El propio Robert Prevost ha señalado que la figura de san Agustín es respetada en Argelia como un hijo de la patria y funciona como un puente entre religiones.

Entre las paradas que aún se analizan está el santuario de Tibhirine, relacionado con los monjes asesinados en 1996, historia que cobró fama mundial con la película De dioses y hombres, dirigida por Xavier Beauvois, en un país de 48 millones de habitantes mayoritariamente musulmanes, la comunidad católica ronda apenas los 6 mil fieles.

La ruta continuará en Angola, nación de mayoría cristiana donde casi la mitad de la población se declara católica. En Luanda, la capital, León XIV participará en los actos por los 450 años de la ciudad, en una visita que retoma el camino abierto por Benedicto XVI, quien estuvo ahí en 2009.

Preocupación por los secuestros de padres en Camerún

Posteriormente se dirigirá a Camerún, el cual será una de las escalas más delicadas, ya que el país vive tensiones políticas tras las elecciones de octubre pasado, en las que volvió a imponerse el presidente Paul Biya, en el poder desde 1982. León XIV ya había expresado su preocupación por los secuestros de sacerdotes y estudiantes en regiones de habla inglesa, por lo que pide que las escuelas e iglesias sigan siendo espacios seguros. En Camerún, el 38 % de la población es católica y cerca del 20 % musulmana.

Gira del Papá terminará en Guinea Ecuatorial

Como última parada, el pontífice llegará a un país que no recibe a un papa desde hace 44 años. Allí, el pontífice podrá comunicarse en español, idioma oficial, gracias a su larga estancia previa en Perú. Con una población mayoritariamente cristiana, el país está gobernado desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema, uno de los mandatarios con más tiempo en el poder a nivel mundial y señalado por organismos internacionales por violaciones a derechos humanos.

Visita a España

Quince años después, España volverá a recibir a un Papa del 6 al 12 de junio, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado y tras un semestre marcado por una intensa agenda viajera que le llevará el 28 de marzo al Principado de Mónaco y del 13 al 23 de abril a África.

Con esta gira, León XIV busca reforzar la presencia del Vaticano en el mundo, retomar banderas de diálogo y paz y al mismo tiempo marcar una agenda propia en un continente que no veía una visita papal de este alcance desde hace varios años.