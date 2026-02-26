Guerra en Medio Oriente: Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera

Explosiones estremecen Kabul: Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera (Captura de Pantalla)

Fuertes explosiones sacudieron Kabul durante la madrugada, en medio de una escalada militar entre Afganistán y Pakistán tras días de enfrentamientos en la frontera común. Las detonaciones se registraron alrededor de la 1:50 horas y fueron acompañadas por el sobrevuelo de aviones de combate, según reportes citados por autoridades y testigos.

El intercambio de ataques ocurre después de que fuerzas afganas lanzaran una ofensiva contra posiciones paquistaníes en la línea fronteriza, en respuesta a bombardeos previos atribuidos a Islamabad. La tensión se intensificó rápidamente, con acusaciones cruzadas sobre bajas y control de puestos militares.

Kabul amanece bajo explosiones mientras ambos gobiernos intercambian acusaciones

De acuerdo con Infobae, las explosiones en la capital afgana fueron de tal magnitud que sacudieron viviendas en distintos sectores de la ciudad. En paralelo, el ejército afgano afirmó haber capturado varios puestos militares paquistaníes en zonas fronterizas, además de soldados, en el marco de su operación ofensiva.

Pakistán rechazó estas afirmaciones y negó la captura de efectivos, al tiempo que aseguró haber causado numerosas bajas del lado afgano. Islamabad calificó los ataques como “fuego no provocado” y reiteró que responderá para proteger su integridad territorial, en un contexto marcado por la histórica disputa en torno a la Línea Durand.