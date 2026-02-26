Un arrestado por agredir a policías en batalla de nieve en Nueva York

Guerra de bolas de nieve en Nueva York (EFE)

La Policía de Nueva York arrestó este jueves a un joven de 27 años por “agredir a agentes” en una batalla de bolas de nieve que se celebró esta semana en la Gran Manzana después de una nevada histórica.

“Esta mañana, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Gusmane Coulibaly, de 27 años, por agredir a nuestros agentes a principios de esta semana en el parque Washington Square. El Sr. Coulibaly había sido arrestado hace menos de tres semanas por un intento de robo en el sistema de transporte público”, publicó en X el NYPD.

Junto al mensaje, las autoridades publicaron una foto en la que se ve al joven afroamericano con una gran cantidad de nieve en las manos.

This morning, the NYPD arrested Gusmane Coulibaly, 27 years old, for assaulting our officers earlier this week in Washington Square Park.



Mr. Coulibaly was previously arrested less than three weeks ago for an attempted robbery in the transit system. pic.twitter.com/IHO2zTC4tr — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 26, 2026

La policía comentó que aún busca a otras tres personas relacionadas con el incidente, que se viralizó en internet.

El lunes, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso para Nueva York desde 2016, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

En los vídeos difundidos en redes se puede ver cómo dos oficiales de la policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre (entre ellos muchos adultos) con bolas de nieve.

En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

El NYPD destacó que los dos agentes que aparecen en el video viral resultaron heridos en la cara y el cuello y fueron atendidos en el Hospital Northwell Greenwich Village por un hematoma en un ojo y dolores de cabeza.

Otros videos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes de cuatro personas buscadas en relación con el incidente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió el martes que se “trate con respeto” a la policía de la ciudad después de que se viralizaran imágenes del incidente.

“He visto videos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park”, expresó en sus redes el alcalde, quien explicó que los agentes “han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros”.

Este jueves, la Asociación de Detectives, el sindicato que sirve a 20,000 detectives de la ciudad de Nueva York, indicó en X: “Sorprendentemente, la persona arrestada por AGREDIR a agentes de policía NO es un “niño”, señor alcalde, ¡y no es su primer encuentro con la ley!”. (Con información de EFE)