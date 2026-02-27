China prepara misión espacial histórica: un año en órbita y cooperación con Pakistán

Primera misión China tripulada al espacio

China dio un nuevo paso en su programa espacial al anunciar que en 2026 llevará a cabo su primera misión tripulada con una permanencia de un año completo en órbita. El plan fue confirmado por la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China, que detalló los próximos movimientos del país en el espacio.

De acuerdo con la agencia, durante este año están programadas dos misiones tripuladas y un envío de carga hacia la estación espacial china, conocida como Tiangong, que actualmente opera de forma estable. En una de esas misiones, específicamente en la Shenzhou-23, uno de los astronautas realizará un experimento de permanencia prolongada de un año, algo inédito hasta ahora en el programa espacial chino.

Participación de un astronauta de Pakistán en la misión China

Además del anuncio sobre la misión de larga duración, China confirmó que un astronauta de Pakistán participará más adelante en una misión de corta estancia en la Tiangong. Su papel será como especialista de carga útil, encargado de realizar experimentos científicos en representación de su país, como parte del acuerdo de cooperación en selección y entrenamiento de astronautas firmado por ambas naciones el año pasado.

Desde que inició su fase de operación, la estación Tiangong ha completado seis misiones tripuladas y cuatro de reabastecimiento. En total, 18 astronautas han permanecido en el complejo orbital y se han llevado a cabo 13 caminatas espaciales, según datos oficiales.