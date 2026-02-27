Detienen en Sudáfrica a prófugo búlgaro buscado por la Interpol desde 2009 por narcotráfico

Interpol La policía sudafricana capturó a un ciudadano búlgaro con orden de búsqueda internacional que llevaba años oculto en Ciudad del Cabo (Imagen de archivo)

Después de más de una década prófugo, un ciudadano búlgaro condenado por narcotráfico fue localizado y detenido en Ciudad del Cabo. La captura estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Intervención del Servicio de Policía Sudafricano, que lo ubicó en su domicilio durante un operativo matutino.

Se trata de Stanislav Stamenov, de 41 años, quien había sido sentenciado en 2009 a 16 años de prisión en Rumanía por su participación en una red criminal dedicada al tráfico de heroína hacia ese país. Tras la condena, el hombre se dio a la fuga y logró permanecer oculto durante años en territorio sudafricano.

De acuerdo con la información oficial, Stamenov se integró a la vida local bajo una identidad discreta, haciéndose pasar por instructor de gimnasia en la ciudad portuaria, lo que le permitió evadir a las autoridades durante un largo periodo.

La localización del fugitivo fue posible luego de que Rumanía solicitara a Interpol la emisión de una notificación roja, mecanismo que activa la búsqueda internacional de personas requeridas por la justicia. Aunque este aviso no equivale a una orden de arresto automática, sí permite que cada país actúe conforme a su legislación para detener al señalado.

Tras su captura, el ciudadano búlgaro quedó bajo custodia policial y se prevé que comparezca el próximo lunes ante el Tribunal de Magistrados de Wynberg, donde se iniciará el proceso legal relacionado con su posible extradición.

Las autoridades sudafricanas señalaron que el caso forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional contra el crimen organizado y el narcotráfico, en coordinación con organismos de seguridad de otros países.