EU pide a su personal y a los que quieran salir de Israel que “lo hagan ya” ante el riesgo de seguridad

Embajada de Estados Unidos pide a sus connacionales salir ya de Israel

La representación diplomática (embajada) de Estados Unidos en Israel activó protocolos de salida para su personal no esencial y sus familias, en medio de un escenario de seguridad incierto. La recomendación fue acompañada por un mensaje directo del embajador estadounidense, Mike Huckabee, quien pidió a los trabajadores de la legación que, si planean dejar el país, lo hagan “hoy”, según información difundida por The New York Times.

La advertencia llegó por correo electrónico durante la mañana y fue enviada tras una serie de reuniones y llamadas nocturnas en las que participaron funcionarios del Departamento de Estado; de acuerdo con el diario, el contenido del mensaje fue confirmado por personas con conocimiento directo del asunto y subraya que la prioridad inmediata es sacar al personal del país mientras existan opciones de viaje.

Embajada estadounidense autoriza la salida de personal no indispensable por “alto riesgo de seguridad”

Horas antes, la propia Embajada de Estados Unidos en Jerusalén había informado por sus canales oficiales que, ante “riesgos de seguridad”, quedaba autorizada la salida de empleados no esenciales del gobierno estadounidense y de sus familiares. En ese aviso se recomendó considerar la salida de Israel mientras continúen disponibles los vuelos comerciales.

El comunicado también advirtió que debido a incidentes recientes y sin previo aviso, podrían imponerse restricciones temporales de movimiento a empleados y familiares en determinadas zonas, incluidas la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. En ese contexto, se insistió en aprovechar las opciones de viaje existentes.

Buscar cualquier vuelo disponible fuera de Israel

En el mensaje interno, Huckabee alertó además que la decisión podría provocar una alta demanda de boletos de avión en el corto plazo. Por ello, sugirió buscar un vuelo desde el Aeropuerto Ben-Gurión hacia cualquier destino disponible, con la idea de continuar después el trayecto hacia Washington. “Lo importante es salir del país rápidamente”, se lee en el correo, que advierte que aunque podría haber más vuelos en los próximos días, también existe la posibilidad de que no los haya.

El movimiento diplomático coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford a la costa israelí, como parte del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio, en un momento marcado por la posibilidad de una escalada regional.