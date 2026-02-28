Irán lanza ofensiva contra EU e Israel; ataca bases militares en Medio Oriente de Washington

Destrozos de un misil iraní en Rosh Haayin, Israel (EFE)

Tras el bombardeo estadounidense e israelí contra su territorio, que ha causado decenas de muertos, Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Medio Oriente.

Irán ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel esta mañana, según ha informado el ejército israelí, lo que ha hecho sonar de nuevo las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

Los ataques se produjeron después de que a primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra objetivos en Teherán y otras urbes, como Tabriz e Isfahán.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados”, indicó el cuerpo paramilitar iraní.

Asimismo fueron alcanzados objetivos en Arabia Saudita, que condenó “en los términos más enérgicos” la “brutal agresión” iraní contra los países del golfo Pérsico.

Catar, país que ha mediado entre Irán y Estados Unidos y que alberga la principal base militar en la región, y Emiratos Árabes Unidos, respondieron afirmando que se reservan el derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio.

Ofrensiva contra territorio israelí

Una multitud de personas abandonó las calles de Jerusalén ante el repetido pitido de las alarmas antiaéreas, previo a la llegada de misiles procedentes de Itán en represalia del ataque suscitado por la mañana en su territorio contra el régimes de los ayatolás.

El Ejército israelí aseguró que sus aviones han frustrado el lanzamiento de misiles hacia su territorio desde el oeste de Irán, en un comunicado que acompañan con imágenes del ataque.

En el escrito, indican que están operando “para eliminar las amenazas dirigidas y han desmantelado lanzaderas que estaban listas para disparar misiles hacia el Estado de Israel”. (Con información de EFE)