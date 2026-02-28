La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos tras ataques de EU e Israel a territorio iraní

Israel y Estados Unidos lanzan ataque contra Irán (SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT/EFE)

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán en la mañana de este sábado han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, así lo confirmó una portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.

Moytaba Jaledi aseguró que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y la organización “se encuentra en estado de alerta” con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

“Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido”, indicó Hossei Kolivand, líder de la Media Luna Roja en declaraciones a ISNA, asegurando que ese es el balance hasta las 20:45 hora local.

Se trata de un primer balance del alcance de los ataques, puesto que el Gobierno iraní no ha ofrecido una cifra oficial de víctimas por los bombardeos que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán.

No obstante, tanto miembros del Gobierno iraní como autoridades locales han lamentado que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab.

Y uno de los ataques también alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, según las autoridades locales. (Con información de EFE)