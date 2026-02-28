Lancha de EU interceptada en Cuba llevaba fusiles y balas, denuncia La Habana

Armas y municiones aseguradas a la lancha en la costa cubana (EFE)

Tensión en Cuba — La lancha que fue blanco de un ataque en aguas territoriales de Cuba y que dejó un saldo de cuatro muertes, llevaba 14 fusiles de asalto y combate, además de 12,846 balas de distintos calibre, reveló este sábado el Ministerio cubano del Interior (Minint).

El Minint exhibió el armamento asegurado en un programa especial en la televisión estatal, donde aportaron nuevos detalles de los hechos del pasado miércoles en los que participaron diez cubanos residentes en EU (alguno también con nacionalidad estadounidense) y cinco miembros de la Tropa Guardafrontera cubana.

“Es armamento de combate”, afirmó el Jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, Ivey Daniel Carballo, quien argumentó que la intención era “realizar actos terroristas, promover un desorden público” y “atacar unidades militares”.

“Si no actuamos como lo hicimos, los muertos hubiesen sido de la parte cubana”, agregó Carballo, quien defendió que la “respuesta” de la guardia fronteriza, que calificó de “correcta”, “adecuada, enérgica, firme” y “refrendada en modelos de actuación”.

El funcionario de la isla afirmó que se mantuvo una intensa comunicación, “casi a tiempo real”, con contrapartes estadounidenses, tanto en la embajada de EU en La Habana como en territorio.

Según la reconstrucción de los hechos que presentaron los representantes del Minint, en un principio partieron de madrugada de La Florida dos embarcaciones con un total de diez tripulantes, pero una de las naves debió ser abandonada a medio camino después de que le fallara el motor.

Los cinco integrantes de esa nave y el material que transportaba se trasladaron entonces a la otra embarcación, la que acabó entrando en aguas territoriales cubanas, una lancha rápida con matrícula de Florida, FL7726SH.

Así, esta lancha rápida iba “sobrecargada”, con más de tonelada y media, al transportar a un total de diez personas y grandes cantidades de armas, municiones y un completo equipamiento militar.

Esta embarcación entró a las 7:10 horas de la mañana en aguas territoriales cubanas, según el Minint, y despertó sospechas “a partir de los medios técnicos de las Tropas Guardafronteras”.

El centro de mando informó entonces a una embarcación en la zona para que se acercase al “objetivo naval” para verificar e identificar, explicaron los representantes del Minint.

El encuentro ocurrió a unos dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas, según el relato de las autoridades cubanas, que explicaron que primero abrieron fuego desde la lancha rápida.

El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del Minint hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida y 13 en la de la guardia fronteriza.

Entre el material ocupado hay tres fusiles AKM, fusiles AM-15, “pertrechos militares”, 11 pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, un equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos y herramientas, entre otros.

