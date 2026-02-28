Netanyahu indica que hay “señales” de que Jameneí está muerto

El líder supremo iraní, Alí Jamenei (@Javierito321/x)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que hay “señales” que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei “dejó de existir” tras el ataque a su residencia este sábado.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, expresó sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida este sábado.

Asimismo, destacó que durante los ataque en conjunto con Estados Unidos, en un “ataque sorpresa” se destruyó el complejo de Jameneí “en el corazón de Teherán”.

“Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, agregó.

Igualmente, Netanyahu llamó directamente a la población iraní para que “aproveche esta oportunidad” y se movilice contra el régimen.

“Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible”, enfatizó Netanyahu. “Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabais ha llegado”, añadió.

En el final de su discurso, el mandatario se dirigió a la población israelí, a la que advirtió que en los próximos días se requerirá que mantengan la misma “disciplina férrea” durante esta primera jornada de conflicto armado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una declaración retransmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar israelí contra Irán. “El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagara un precio muy caro”, destacó.

En otra declaración, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que cree que el ayatolá habría muerto en el ataque conjunto con Israel contra la República Islámica.

“Creemos que es correcto”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

Igualmente, el Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian

Araghchi dice que Jameneí sigue vivo y protegiendo al país

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi dio a conocer que Jameneí se encuentra “en perfecto estado de salud” tras los ataques contra el territorio persa. además comentó que los principales responsables del Estado, incluyendo al presidente Masoud Pezeshkian, están a salvo y cumpliendo sus funciones.

Araghchi calificó la respuesta militar de su país contra bases extranjeras como un acto de legítima defensa plenamente ajustado al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. (Con información de EFE)