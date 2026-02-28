Trump confirma la muerte del líder supremo iraní y pide a los iraníes derribar el régimen

Guerra en Oriente Medio El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, detrás un retrató del líder de la revolución islámica, el ayatolá Jomeini (EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en su cuenta de la red social Truth que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ha muerto en los ataques perpetrados este sábado por Israel y EU contra irán: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”.

Trump ha asegurado además que “los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario”.

Previamente, Israel ya había informado de la muerte del ayatolá en los ataques que comenzaron a primera hora de la mañana y han causado al menos 200 muertos y 700 heridos, según ha confirmado la Media Luna Roja.

Entre ellos habría siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, según ha anunciado el ejército israelí.

Como respuesta, las fuerzas iraníes han atacado bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Además, Irán ha lanzado contra Israel varias oleadas de misiles y drones”.

El Gobierno iraní ha justificado estas acciones con una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar “en defensa propia”.