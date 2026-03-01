El petróleo se dispara un 10% tras los bombardeos sobre el golfo Pérsico

Guerra en Oriente Medio Un petrolero este domingo cerca de la costa de Dubái, a la espera de recibir órdenes (STRINGER/EFE)

El miedo de las compañías navieras a que sus barcos crucen el estrecho de Ormuz por temor a ataque de represalia iraníes, ha disparado este domingo el precio del barril un 10%, hasta alcanzar los 80 dólares, y podría anticipar un lunes negro en los mercados mundiales.

El sábado, día que comenzaron los ataques masivos de EU e Israel a Irán, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación se encuentra en 61.72 dólares por barril, según la información más reciente publicada por Petróleos Mexicanos (Pemex)

Irán, que controla la costa meridional de este paso estratégico por donde navega el 20% del petróleo, asegura que no ha decidido el cierre del estrecho aunque la Guardia Revolucionaria asegura haber atacado este domingo tres petroleros de EU y Reino Unido, información que no ha sido corroborada. Navieras y petroleras están evitando la zona y buscando otras rutas, lo que anticipa un tensión al alza del crudo.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán está de hecho provocando el caos en la poderosa industria petrolera de la región y en el transporte por mar y al menos 150 buques cisterna se encuentran inmovilizados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Irán nunca había recurrido a su arma económica más poderosa, el cierre de esa vía marítima por la que las potencias petroleras de la zona (Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait) dan salida a su producción de crudo y gas natural.

La naviera alemana Hapag-Lloyd, una de las mayores del mundo, ya ha anunciado que suspende hasta nuevo aviso todo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y la danesa Maersk también ha paralizado su actividad argumentando razones de seguridad.

Algunos buques ya habían recibido en la noche del sábado avisos de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho estaba prohibido. Ante una situación de extrema inseguridad y coste disparado de los seguros, petroleras y transportistas están deteniendo sus operaciones en el estrecho de Ormuz y las economías asiáticas, las más dependientes de las importaciones de crudo de Oriente Próximo, buscan ahora alternativas para su abastecimiento energético.

Reunión de emergencia de la OPEP+

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que aumentará en 206,000 barriles al día la producción de crudo, “en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo”, sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

El ataque a Irán, que con unos 3.3 millones de barriles por día es el cuarto productor de la OPEP, ha despertado temores no solo por la interrupción de las exportaciones de la República Islámica, sino por la amenaza de Teherán, anunciada en la noche del sábado, de impedir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.