Trump anuncia que los “nuevos líderes de Irán” quieren dialogar y que ha accedido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que los “nuevos líderes iraníes” le han pedido dialogar y que él ha accedido, pero con un reclamo: “Deberían haberlo hecho antes. Han esperado demasiado”.
“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber aceptado antes algo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, dijo Trump a The Atlantic.
Consultado más a fondo, el presidente se negó a decir cuándo hablaría con los iraníes. “No puedo decirte eso”, dijo. Trump tampoco dijo con qué líderes específicos estaba tratando su Gobierno y señaló que algunos con los que habían hablado en el pasado han muerto.
“La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque ese fue un gran gran golpe”, dijo.
En otra entrevista, con CNBC, Trump afirmó que 48 líderes iraníes han muerto “de un plumazo” en los ataques: “La operación avanza rápidamente”.
“Está avanzando. Avanza rápidamente. Esto ha sido así durante 47 años”, ha afirmado en la entrevista con la cadena. “Es increíble el éxito que estamos teniendo: 48 líderes han muerto de un plumazo. Y seguimos avanzando”.